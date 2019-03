Speciale difesa: ministro bulgaro discute di cooperazione con capo Stato maggiore Azerbaigian

- Il ministro della Difesa bulgaro, Krassimir Karakachanov, ha avuto un colloquio con il primo viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore delle Forze armate dell’Azerbaigian, il generale Najmeddin Sadikov. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”, Karakachanov e Sadikov hanno discusso di aspetti legati alla sicurezza regionale e sottolineato la necessità nell’approfondire la cooperazione militare e tecnico-militare. La delegazione della Difesa azerbaigiana si trova in visita in Bulgaria. Martedì il primo ministro della Bulgaria Bojko Borisov ha incontrato Sadikov. Borisov ha sottolineato le positive relazioni politiche ed economiche tra Bulgaria e Azerbaigian saranno la base per un partenariato militare di successo. Durante l'incontro sono state discusse le prospettive di approfondimento della cooperazione militare, dell'attuazione delle esercitazioni congiunte e del rafforzamento del partenariato nella formazione militare. Il primo ministro bulgaro ha informato Sadikov che, in quanto paese membro della Nato, la Bulgaria sta compiendo seri sforzi per sviluppare le capacità di difesa delle forze armate bulgare. All'incontro svoltosi presso la sede del governo hanno partecipato il generale della difesa della Bulgaria, Andrei Botsev, e il viceministro della Difesa Atanas Zapryanov. (Bus)