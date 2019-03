Speciale difesa: conclusa visita in Egitto del capo di Stato maggiore della Marina Girardelli

- Si è conclusa la visita del capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ai marinai del contingente italiano impegnati nella missione di pace sotto la bandiera della Multinational Force and Observes (Mfo), organizzazione internazionale istituita per il mantenimento della pace tra Egitto e Israele. Lo riferisce la Marina italiana sul proprio sito web. L’ammiraglio Girardelli è stato ricevuto dal Force commander della Mfo, il generare australiano Simon Stuart e dal comandante del contingente italiano, capitano di fregata Andrea Rigo, con i quali ha avuto occasione di trattare le attività svolte dai vari contingenti che operano a favore della Mfo, con particolare attenzione all’attività svolta dalla componente marittima, tutta italiana. Alla visita hanno inoltre presenziato l’addetto per la Difesa presso l’ambasciata d’Italia al Cairo, capitano di vascello Massimiliano Grazioso, e il console onorario italiano a Sharm el Sheikh, dottoressa Faiza Farid Ahmed. Il capo di Stato Maggiore è inoltre salito a bordo di nave Staffetta, pattugliatore costiero della classe Esploratore, che assieme a nave Esploratore e nave Sentinella opera costantemente per garantire il rispetto degli accordi di pace di Camp David del 1979, garantendo la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran che unisce il Mar Rosso al Golfo di Aqaba. L’ammiraglio Girardelli ha poi incontrato i 78 marinai del contingente italiano, portando loro il saluto degli uomini e delle donne della Marina Militare e suo personale. (Com)