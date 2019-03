Speciale difesa: Brunei, ministero propone un budget di 435 milioni di dollari per nuovo anno fiscale

- Il ministero della Difesa del Brunei ha proposto un bilancio di 434,9 milioni di dollari per l'anno fiscale 2019/2020, con un aumento del 6 per cento rispetto all'anno precedente. Il ministro della Difesa Hj Awang Halbi ha dichiarato, durante la riunione del Consiglio legislativo, che il nuovo bilancio proposto è di 26,2 milioni di dollari in più rispetto a quello dell'esercizio precedente. Sebbene non sia stata fornita alcuna ripartizione del bilancio, il ministro ha affermato che gli sviluppi recenti hanno visto la necessità per il ministero di rivalutare e aggiornare le sue strategie e attrezzature di difesa. Hj Awang Halbi ha osservato che il continuo sviluppo del paese ha drasticamente cambiato l'ambiente strategico, citando i nuovi sviluppi nella città di Muara, Pulau Muara Besar e la costruzione del ponte di Temburong come esempi. "È tempo di aggiornare il Libro bianco sulla difesa che, tra le altre cose, cambierà i concetti operativi e l'acquisto di nuove attrezzature militari per sviluppare capacità più bilanciate e olistiche e per sostituire apparecchiature datate che sono considerate obsolete", ha detto. (Fim)