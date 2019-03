Speciale difesa: dipartimento Usa, accordo su base militare in Polonia entro un anno

- Le delegazioni statunitense e polacca riunite a Varsavia questa settimana stanno redigendo i dettagli per il dislocamento di una base militare Usa in Polonia e potrebbero raggiungere un accordo finale entro un anno. Lo ha detto ieri nel corso di un'audizione al Congresso il vice segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Kathryn Wheelbarger, durante una riunione della commissione delle forze armate della Camera dei rappresentanti. Se i negoziatori dei due paesi troveranno un’intesa su alcuni dettagli da limare, “l’orizzonte per l’accordo è di sei mesi-un anno”, ha detto Wheelbarger, secondo cui l’accordo tecnico dovrebbe essere sottoposto all’esame del dipartimento di Stato Usa. (Was)