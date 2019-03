Speciale difesa: ministro Iran, risposta ferma contro minacce Israele a export petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran risponderà in maniera determinata alle minacce di Israele verso le sue esportazioni petrolifere. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Repubblica islamica, generale Amir Hatami, dopo che il 6 marzo scorso il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Teheran di contrabbandare petrolio e ha annunciato che la marina israeliana avrà “un ruolo importante” nel bloccare le azioni iraniane. Parlando all’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, Hatami ha dichiarato che l’Iran “è abbastanza potente da dare una ferma risposta alle minacce israeliane” e che anche “la comunità internazionale non accetterà misure di questo tipo”. “Le forze armate iraniane difenderanno le rotte commerciali e le vie marittime internazionali”, ha promesso il ministro. Secondo Hatami, le forze navali israeliani dispongono di tre fregate Saer e otto motocannoniere missilistiche nel Mar Mediterraneo, nel Mar Rosso e nel Canale di Suez. Quelle iraniane sono presenti parimenti nel Golfo di Aden, nello stretto di Bab el Mandeb, nel Mar Rosso, nel Canale di Suez e nel Mediterraneo con l’obiettivo di proteggere le rotte commerciali iraniane. Le forze di Teheran hanno anche a disposizione cacciatorpediniere di fabbricazione interna come Jamaran, Sahand, Alborz, Alvand e Sabalan, che insieme ai sottomarini sono in grado di lanciare missili da crociera, siluri e missili anti-nave. (Irt)