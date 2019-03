Speciale difesa: Brasile, governo valuta revoca status di rifugiato politico a due dissidenti paraguaiani

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo sta valutando la possibilità di revocare la concessione dello status di rifugiato a tre dissidenti politici paraguaiani residenti in Brasile, condannati per sequestro di persona dalla giustizia del Paraguay. "Il Brasile e il nostro governo non concederanno asilo ai terroristi o ad altri teppisti che si nascondono qui come prigionieri politici o rifugiati", ha detto Bolsonaro a margine della visita ufficiale del presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez a Brasilia martedì 12 marzo. (Brb)