Lavoro: Ciaccheri, vicinanza e sostegno da Municipio Roma VIII a operai edili per sciopero generale

- Il presidente del Municipio di Roma VIII Amedeo Ciaccheri esprime vicinanza e sostegno agli operai edili impegnati domani in uno sciopero generale. “Nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con le organizzazioni sindacali, ho voluto incontrare oltre alle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil, anche le segreterie dei lavoratori dell'edilizia, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Abbiamo affrontato tante questioni: la sicurezza nei cantieri, la buona occupazione, la formazione e i protocolli tra istituzioni e mondo del lavoro. Roma e il nostro Municipio non hanno necessità di consumo del territorio o la creazione di nuovi e impattanti opere di cemento, hanno una grande necessità di manutenzione e recupero dell'esistente ed è lì che l'edilizia può giocare un ruolo importante anche come strumento di volano per l'occupazione. L'incontro - ha continuato Ciaccheri in una nota - arriva alla vigilia di uno sciopero generale di domani 15 marzo e agli operai dell'edilizia, che verranno in migliaia a Piazza del Popolo, va tutto il mio sostegno condividendo l'idea che sia la rigenerazione urbana uno degli strumenti che la politica ha il compito di valorizzare per creare nuove opportunità di buon lavoro e per sistemare l'ampio patrimonio edilizio presente nel nostro Paese.” (Com)