Agricoltura: Cammarano (M5s), arenato il progetto Banca della Terra Campana (2)

- "La Banca della Terra - ha continuato Cammarano - avrebbe dovuto essere implementata con gli elenchi di tutti i beni del patrimonio immobiliare agricolo entro 60 giorni dalla sua istituzione, datata 28 agosto 2018. A quasi nove mesi da quella data, non si è ancora proceduto ad alcuna ricognizione catastale, decretando in tempi record il fallimento del progetto che avrebbe dato linfa a un settore verso il quale i nostri giovani cominciano a manifestare notevole interesse. Ne è la riprova il bando 'Progetto integrato giovani' del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che ha fatto registrare un numero di domande che supera del doppio il fondo a disposizione". "Con l'opportunità offerta dalla Banca della Terra - ha concluso il consigliere - sarebbe stato possibile compensare l'aspettativa di tanti giovani che intendono investire nel comparto dell'agricoltura, tenuto contro del vasto patrimonio di terreni dimenticati, che continueranno purtroppo a rimanere incolti e a versare in uno stato di totale abbandono". (Ren)