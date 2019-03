Egitto: emiratina Ghurair investe 100 milioni di dollari in progetto produzione zucchero

- Il gruppo emiratino Ghurair, con sede a Dubai, ha annunciato investimenti per 100 milioni di dollari per la realizzazione del più grande centro di produzione di zucchero che sorgerà nella parte occidentale del governatorato di Minya, nel sud del paese. Lo riferisce una nota del ministero degli Investimenti egiziano. Il finanziamento rientra in un accordo tra l’Egitto e gli Emirati firmato nel gennaio 2018. Insieme ad altri investitori emiratini, Ghurair, investirà 100 milioni di dollari nella compagnia Canal Company per riqualificare circa 72 mila ettari di terreni destinati a piantagioni di barbabietola da zucchero che andranno a fornire la materia prima per alimentare un impianto di produzione di zucchero. Una volta ultimo l’impianto sarà tra i più grandi al mondo con una capacità di produzione di 90 mila tonnellate all’anno. L'Egitto consuma circa 3 milioni di tonnellate di zucchero all'anno, ma produce poco più di 2 milioni di tonnellate, con il divario colmato dalle importazioni dall’estero che avvengono solitamente tra i mesi di luglio e ottobre.(Cae)