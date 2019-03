Aerospazio: il rover lunare cinese Yutu-2 potrebbe lavorare più a lungo rispetto al previsto (2)

- All'inizio di marzo la Cina ha annunciato che condividerà gradualmente con gli altri paesi i dati raccolti dalla sonda lunare Chang'e-4. Lo ha detto Wu Weiren, accademico dell'Accademia cinese di ingegneria. Wu ha detto che la Cina prevede di lanciare la sonda Chang'e-5 entro la fine dell'anno per raccogliere campioni dalla luna e riportarli sulla Terra, e di lanciare una sonda vero Marte nel 2020. Il rover lunare cinese Chang'e 4 è atterrato con successo sull'emisfero nascosto della Luna il 3 gennaio scorso. Nei minuti successivi all'allunaggio il modulo aveva inviato le prime immagini del lato nascosto della Luna al satellite cinese Queqiao, utilizzato per le comunicazioni tra il Chang'e 4 e la Terra. Ad oggi diverse sonde hanno già fotografato la faccia nascosta della Luna, ma il rover cinese è stato il primo in assoluto ad atterrare sul cratere di Von Karman. (segue) (Cip)