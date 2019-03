Aerospazio: il rover lunare cinese Yutu-2 potrebbe lavorare più a lungo rispetto al previsto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha formulato nel 2017 ambiziosi obiettivi legati all'esplorazione dello spazio: China Aerospace Science and Technology Corporation (Castc), principale contractor del programma spaziale cinese, ha pubblicato una tabella di marcia a lungo termine per lo sviluppo del trasporto spaziale extra-atmosferico, che punta a espandere drammaticamente le capacità e ridurre i costi dell'accesso allo spazio. Il documento delinea una serie di ambiziosi obiettivi tecnologici e scientifici da conseguire entro il 2045, partendo dalle capacità di lancio tramite razzi vettori, che Casc intende potenziare drammaticamente entro il 2020, anche grazie all'entrata in servizio dei nuovi vettori Lunga Marcia 5 e 7. Il contractor cinese intende dotarsi entro il 2025 di un velivolo spaziale riutilizzabile dotato di motori a due stadi peri l volo suborbitale, che dovrebbe essere destinato al turismo. (segue) (Cip)