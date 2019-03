Aerospazio: il rover lunare cinese Yutu-2 potrebbe lavorare più a lungo rispetto al previsto (4)

- La Cina diverrà una superpotenza nel campo dell'esplorazione spaziale entro il 2045, colmando i divario con gli Usa in diversi progetti nel campo aerospaziale, ha dichiarato Lei Fanpei, presidente Castc – la principale azienda statale per il programma spaziale cinese. Entro il 2020, ha dichiarato Lei, la Cina immetterà in orbita più di 200 satelliti e navicelle spaziali, con una media di 30 lanci ogni anno; il paese supererà l'Unione europea e diverrà una potenza spaziale a tutti gli effetti entro quella data, ha aggiunto il funzionario, secondo cui ad oggi "il 30 per cento degli indicatori tecnici" del settore aerospaziale cinese sono oggi all'avanguardia, ed entro il 2030 la percentuale raddoppierà al 60 per cento, superando così la Russia quale seconda potenza spaziale dopo gli Usa. (segue) (Cip)