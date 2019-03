Speciale difesa: Cina, "atteggiamento responsabile" in consiglio sicurezza Onu per Masood Azhar

- In vista della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito all'inserimento nella lista dei terroristi per Masood Azhar, fondatore dell’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), la Cina ha detto che adotterà un "atteggiamento responsabile" verso la mossa per una soluzione accettabile da tutte le parti. Lo riferisce il quotidiano indiano "Hindustan Times" che spiega che Il ministero degli Esteri cinese ha affermato ieri che il passaggio alla lista da parte di Azhar deve seguire tutte le regole e le procedure stabilite dall'Onu. Secondo quanto riferito, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza aveva 10 giorni lavorativi per considerare la nuova proposta mossa da Francia, Stati Uniti e Regno Unito per designare Azhar un terrorista globale: la decisione è attesa entro le prossime 24 ore. Se designato terrorista dall'organismo delle Nazioni Unite, Azhar sarà sottoposto a sanzioni che impongono ai paesi membri delle Nazioni Unite di non ospitare, armare o finanziare e contribuirà a imporre sanzioni mirate su Azhar, tra cui blocco dei beni, embargo sulle armi e divieto di viaggio. "La Cina adotterà un atteggiamento responsabile e continuerà a partecipare alle discussioni", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, quando gli viene chiesto quale posizione prenderà la Cina sulla questione della quotazione di Azhar. "Su questo tema, voglio dire che la Cina adotta sempre un atteggiamento responsabile e si impegnerà nella consultazione con le varie parti in modo appropriato affrontare questo problema. Le discussioni devono seguire le regole e le procedure e gli organi competenti e solo la soluzione accettabile per tutte le parti è favorevole alla risoluzione del problema", ha detto Lu. Il quotidiano indiano sottolinea che la Cina ha bloccato per tre volte la mossa dell'India e di altri membri delle Nazioni Unite, interpretata dagli osservatori come risultato degli stretti legami di Pechino-Islamabad: Pechino ha citato sia la mancanza di prove sia il consenso sul perché lo abbia fatto. La recente mossa nei confronti di Azhar arriva sullo sfondo delle rivendicazioni da parte del JeM della responsabilità per l'attacco suicida nel Pulwama del Kashmir il 14 febbraio scorso. (Cip)