Speciale difesa: Messico, Sipri, spese record in importazione armi durante sessennio Pena Nieto

- Nei sei anni di presidenza di Enrique Pena Nieto, il Messico ha toccato livelli record di spesa per comprare armi sul mercato mondiale. Lo scrive il quotidiano "El Universal" citando i dati contenuti nel rapporto 2018 dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri) pubblicato in settimana. Tra il 2014 e il 2018 il Messico ha acquistato un quantitativo di armi pari allo 0,7 per cento di tutte le importazioni mondiali, con una spesa record - nel 2015 - di oltre 7,7 miliardi di dollari. Numeri, fa notare il quotidiano, che superano i già alti livelli di spesa registrati durante il governo di Felipe Calderon (2006-2012), quando si decise di far uscire l'esercito dalle caserme affidandogli compiti di polizia interna. (Mec)