Speciale difesa: Germania, ministro Finanze Scholz frena su aumento bilancio

- Pare sempre più difficile l'obiettivo del ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, di veder soddisfatta la sua richiesta di 47,2 miliardi di euro per il proprio dicastero nel 2020. Secondo fonti del governo di Berlino interpellate dal settimanale tedesco “Der Spiegel”, facendo leva sul rallentamento della congiuntura economica e sulla necessità di aumentare il risparmio pubblico, il ministro delle Finanze Olaf Scholz intenderebbe stanziare per il ministero della Difesa 44,7 miliardi di euro, ben 2,5 miliardi in meno dell'ammontare richiesto da von der Leyen. Con il bilancio della Difesa per il 2019 a 43,2 miliardi di euro, l'incremento nel prossimo anno sarebbe di appena 1,5 miliardi invece quattro previsti da von der Leyen. Se quanto riferito dalle fonti di “Der Spiegel” dovesse trovare conferma, per von der Leyen sarebbe “una delle più pesanti sconfitte” da quando nel 2014 si è insediata alla guida del Bendlerblock, la sede del ministero della Difesa a Berlino. (Res)