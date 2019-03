Azerbaigian-Albania: incontro fra presidenti Aliyev e Meta, focus su rapporti bilaterali

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha incontrato l’omologo albanese, Ilir Meta, che ha partecipato oggi alla settima edizione del Forum globale di Baku. Aliyev ha ringraziato il capo dello Stato albanese per la sua visita in Azerbaigian e la sua partecipazione al Forum globale di Baku. Il presidente azerbaigiano ha descritto il crescente numero di partecipanti al forum come un segno della crescente influenza dell'evento. Secondo Aliyev, il Forum crea ampie opportunità per discutere le questioni internazionali, comprese le relazioni bilaterali. Parlando del progetto del gasdotto transadriatico (Tap), il capo dello Stato ha sottolineato che la costruzione è in corso con successo ed è nella sua fase finale. Aliyev ha sottolineato che il progetto unisce anche i due paesi e i loro popoli e che l'Azerbaigian attribuisce grande importanza alle relazioni bilaterali con l'Albania. (segue) (Res)