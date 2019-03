Azerbaigian-Albania: incontro fra presidenti Aliyev e Meta, focus su rapporti bilaterali (2)

- Il presidente albanese Meta ha confermato l'importanza del Forum globale di Baku, sottolineando il contributo dell'evento alla cooperazione internazionale. Meta ha ringraziato il presidente Ilham Aliyev per aver sostenuto lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Il capo dello Stato albanese ha detto di aver visto grandi cambiamenti in Azerbaigian. In merito al progetto del Tap, il presidente albanese ha ribadito che i lavori di costruzione sono in corso con successo. Meta ha espresso il desiderio del suo paese di espandere le relazioni con l'Azerbaigian in vari campi, in particolare nel turismo, oltre che per quanto concerne lo sviluppo della rete del gas. Le parti si sono anche scambiate delle opinioni sull'espansione del commercio reciproco, esplorando le opportunità di esportazione e importazione, stabilendo una cooperazione tra le strutture aziendali e una serie di altre questioni. (Res)