Riciclaggio: Parlamento Ue critica Consiglio su lista nera e punta dito contro Russia

- I deputati europei oggi si sono detti preoccupati della bocciatura da parte degli Stati membri della proposta di aggiungere nuovi paesi nella lista nera Ue sul riciclaggio e hanno puntato il dito contro la Russia che non è stata aggiunta all'elenco. Lo si apprende dal Parlamento europeo. La risoluzione, adottata per alzata di mano, arriva una settimana dopo che gli Stati membri hanno rifiutato di includere 23 paesi nell'aggiornamento della lista nera dell'Ue. Questi paesi sono stati proposti dalla Commissione, in quanto la loro legislazione antiriciclaggio è carente. Nella risoluzione viene elogiato il lavoro svolto dalla Commissione ai fini dell'adozione di un elenco autonomo basato su "criteri rigorosi" che è stato accettato in passato sia dal Consiglio che dal Parlamento. I deputati sottolineano che i paesi nell'elenco hanno esercitato lobbying e pressione diplomatica che, tuttavia, questo non dovrebbe compromettere la capacità delle istituzioni Ue di affrontare il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo. Per questo motivo, i deputati ritengono che il processo di monitoraggio e decisionale debba essere condotto unicamente sulla base della metodologia concordata. (segue) (Beb)