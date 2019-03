Riciclaggio: Parlamento Ue critica Consiglio su lista nera e punta dito contro Russia (2)

- Nel testo si punta il dito anche contro la Russia, che non è stata inclusa nell'elenco proposto dalla Commissione, sottolineando come varie commissioni parlamentari abbiano sollevato preoccupazioni in merito ai regimi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della Federazione Russa. La Commissione dovrà ora presentare un altro elenco, identico o modificato, e il Parlamento europeo e il Consiglio avranno un mese di tempo per approvarlo o opporvisi. La Commissione europea ha proposto di inserire 23 paesi nella lista nera degli Stati ad alto rischio di agevolare il riciclaggio di denaro sporco: Afghanistan, Etiopia, Iran, Iraq, Corea del Nord, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia e Yemen, tutti già inclusi nell'elenco dell'Ue, con l'aggiunta di Samoa, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libia, Nigeria, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita e Isole Vergini americane. (segue) (Beb)