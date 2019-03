Riciclaggio: Parlamento Ue critica Consiglio su lista nera e punta dito contro Russia (3)

- L'inclusione di un Paese nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio non comporta sanzioni economiche o diplomatiche. Richiede però che "soggetti obbligati", quali banche, casinò e agenzie immobiliari, applichino misure di controllo più rigorose sulle transazioni che coinvolgono tali paesi e che il sistema finanziario dell'Ue sia attrezzato per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo provenienti da tali paesi terzi. Gli Stati membri hanno sostenuto che il processo di aggiornamento dell'elenco fosse poco chiaro e potenzialmente vulnerabile alle azioni legali. Si teme, tuttavia, che alcuni paesi dell'Ue siano stati oggetto di forti pressioni, in particolare da parte degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita. (Beb)