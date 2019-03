Roma: Visconti (Fd'I), grazie Zingaretti per nuovo palazzo Ater, realizzato lavoro avviato da noi

- "Un ringraziamento sincero a nome dei cittadini di Primavalle al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti perché quando, come in questo caso, si fanno cose buone per la gente, gli schieramenti non esistono. Oltre alla sostenibilità ambientale di questa bella palazzina, pensata anche per i disabili, 18 Famiglie avranno finalmente una casa". Lo afferma in una nota Marco Visconti, delegato all'Ambiente di Roma per Fratelli d'Italia, che prosegue: "un'opera straordinaria che fu avviata anni fa dall'allora presidente Francesco Storace e resa possibile dall'abbattimento di una vecchia palazzina fatiscente da parte del mio omonimo Marco Visconti che, in qualità di presidente del municipio e grazie al nostro forte radicamento in questa periferia, con la fiducia dei residenti, riuscì ad iniziare il lavoro prezioso portato a termine oggi con successo". (Com)