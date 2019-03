Milano: fu accoltellato vicino a 'boschetto della droga', arrestato da cc per spaccio

- I carabinieri hanno arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale, noto alle cronache per essere stato stato accoltellato al collo lo scorso 8 gennaio in via Sant'Arialdo all'ingresso del 'boschetto delle droga' di Rogoredo. Mercoledì i militari della stazione Porta Romana e Vittoria erano impegnati in un servizio di pattugliamento della zona intorno all'area di spaccio. In una cascinetta al di là della ferrovia hanno trovato un gruppetto di consumatori intenti a fumare dell'eroina. Alla richiesta di essere controllati hanno tutti acconsentito tranne il 18enne che ha opposto resistenza. Dopo una colluttazione con i carabinieri il giovane nordafricano, che si trovava sotto l'effetto di cocaina, è stato immobilizzato. Dalla perquisizione personale sono stati trovati 430 euro in contanti e due grammi di cocaina. (Rem)