Mussolini: Craxi (FI), su Tajani campagna sciacallaggio, nessun revisionismo

- La senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, afferma in una nota che "continua da ieri una campagna di sciacallaggio, menzogne e falsità tesa a mistificare le parole del presidente Tajani. Tajani - prosegue - ha proferito parole chiare, forti e di condanna del fascismo e sull'epopea mussoliniana. Non si è certo avventurato in revisionismi che ben altri, che in queste ore parlano a sproposito, dovrebbero invece avanzare sulla loro storia. La parlamentare azzurra quindi aggiunge: "Piuttosto, da uomo di cultura quale è, Tajani ha inteso, trascorsi ormai quasi cento anni dall'avvento del regime, provare ad avviare una lettura storica. L'antifascismo è un tratto che appartiene alla nazione tutta e non può essere strumentalizzato per fini di parte. Anche se questa non è purtroppo una novità", conclude Stefania Craxi. (Com)