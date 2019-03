Istituto superiore sanità: in Italia 9 dcecessi ogni 100mila nati vivi

- Nel nostro Paese si registrano in media nove morti materne ogni 100 mila bambini nati vivi, con una sottostima del fenomeno pari al 59% rispetto a quanto stimato dai soli certificati di morte. Lo hanno denunciato le analisi dei flussi sanitari effettuate nell’ambito del Primo rapporto nazionale dell’Italian obstetric surveillance system, l'Itoss, coordinato dall’Iss e che sarà presentato oggi nell’ambito del convegno “La sorveglianza ostetrica Itoss”. Il rapporto avrebbe evidenziato che tra le morti per cause ostetriche prevarrebbero le emorragie, i disordini ipertensivi della gravidanza e la tromboembolia, che coprirebbero quasi il 70% dei casi. Di grande rilevanza sarebbe la progressiva diminuzione delle morti da emorragia ostetrica rilevata nel corso dei 10 anni di attività di Itoss, grazie alle numerose iniziative promosse nel Paese per fronteggiare questa emergenza ostetrica. Tra le morti materne dovute a cause non ostetriche prevarrebbero invece le patologie cardiovascolari e la sepsi. Tra le morti materne tardive, che avverrebbero tra 43 e 365 giorni dall’esito della gravidanza, il 42% sarebbe dovuto a neoplasie e il 16% a cause violente di cui il 13% ascrivibile a suicidi, il 3% a omicidi. (segue) (Ren)