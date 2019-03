Istituto superiore sanità: in Italia 9 dcecessi ogni 100mila nati vivi (2)

- “Itoss – ha dichiarato Serena Donati, direttore del Reparto salute della donna e dell’età evolutiva dell’ss, responsabile scientifico delle attività di sorveglianza ostetrica - ha stimato un Rapporto di mortalità materna, Mmr, nelle Regioni partecipanti pari a 9 morti materne per 100.000 nati vivi, un dato positivo che pone il nostro Paese vicino ai risultati raggiunti dall’ Olanda e da altri Paesi del Nord Europa che, dotati di un sistema avanzato di sorveglianza simile al nostro, registrano i tassi più bassi di mortalità materna, e in linea con Regno Unito e Francia che registrano un MMR di 10 morti ogni 100.000 nati vivi”. “Inoltre – ha aggiunto Donati -, nei Paesi che, come l’Italia, conducono un’indagine approfondita su ciascun nuovo caso di morte materna e sulla qualità dell’assistenza offerta, si stima che il 40%-60% delle morti sia prevenibile. Anche in Italia il 45,5% dei decessi segnalati dalla sorveglianza attiva e sottoposti a revisione critica è stato giudicato evitabile con assistenza migliorabile”. In Europa solo sette dei 31 Paesi che producono dati descrittivi della salute perinatale sarebbero dotati di un sistema di sorveglianza avanzato. “Tra questi sette – ha concluso Donati - figura l’Italia, citata dal Rapporto Peristat quale modello da prendere ad esempio”. (Ren)