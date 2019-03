Libano: Hariri chiede 2,9 miliardi di aiuti per rimpatrio rifugiati siriani

- Il Libano chiede 2,9 miliardi di dollari di fondi per il piano sui rifugiati siriani e garantire la stabilità di progetti di lungo termine. Lo ha detto oggi il primo ministro libanese, Saad Hariri, in occasione della terza Conferenza sulla Siria di Bruxelles. Inoltre, Hariri ha invitato gli alleati di Damasco a fare pressioni sulla Siria per facilitare il rimpatrio dei rifugiati. “Il Libano sta facendo il suo dovere umanitario, ma vorremmo che la questione dei rifugiati terminasse, perché è un fardello per il paese e per i libanesi”, ha aggiunto. Per il premier, il Libano non può più tollerare le ripercussioni economiche e sociali derivante dall’ospitalità di circa 1,5 milioni di rifugiati. Le Nazioni Unite rivelano che i rifugiati siriani in Libano sono circa 970 mila. La conferenza vede la partecipazione di rappresentanti di 85 paesi e organizzazioni internazionali, tra cui i paesi ospitanti (Libano, Giordania e Turchia). (Res)