Fiumicino: Montino, Roberto Tasciotti nuovo garante diritti per infanzia e adolescenza

- È Roberto Tasciotti il nuovo garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Fiumicino. La comunicazione della nomina, decretata dal sindaco Esterino Montino è avvenuta, come da regolamento, durante la seduta odierna di Consiglio comunale. "Ho deciso di nominare Roberto Tasciotti nuovo Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza – spiega il sindaco Montino – per la sua comprovata competenza, professionalità ed esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva, familiari ed educative. Sono convinto che nei prossimi tre anni di durata dell'incarico, che è completamente a titolo gratuito, il nuovo Garante darà un apporto fondamentale nel campo dei diritti dei minori nel nostro territorio, sempre a tutela dei cittadini più piccoli e fragili del Comune". "Con il mio incarico, di cui sono orgoglioso e onorato – spiega Tasciotti – partirò da un'osservazione attenta delle questioni che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, con l'obiettivo di rendere Fiumicino una città in cui i bambini si identifichino sempre di più. Per fare questo è mia intenzione costituire un Osservatorio comprendente il mondo della scuola, delle associazioni che operano nel settore, degli oratori come momento di ascolto. Nella fase successiva programmerò una serie di interventi che mirino a migliorare le condizioni di vita relazionale di questa fascia d'età". Roberto Tasciotti, laureato in Scienze Motorie e Psicologia, è iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi. Tra le altre cose, è stato professore di educazione fisica, dirigente scolastico, docente all'Isef dell'Aquila, docente di Psicologia dello sviluppo Facoltà di Scienze Motorie a L'Aquila, componente del Comitato tecnico – scientifico del centro nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, direttore scientifico della Scuola regionale dello Sport del Coni-Lazio. (Com)