Difesa: Tofalo (M5s), concluso viaggio negli Stati Uniti, focus su cybersicurezza

- Difesa e sicurezza sono stati i principali temi dei recenti incontri con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle. Lo si apprende da una nota. Nella sede del National Cybersecurity and Communications Integration Center (Nccic), struttura preposta alla difesa delle infrastrutture critiche statunitensi da eventuali attacchi cibernetici, il sottosegretario è stato ricevuto dal vice segretario Thomas Mc Dermott. "Dobbiamo tutti essere consapevoli che la minaccia cyber è crescente e sempre più pervasiva e che ciascun paese è un potenziale bersaglio", ha sottolineato Tofalo, "il tema della sicurezza cibernetica è di interesse nazionale. E' compito dello Stato affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità del quinto dominio". Dalla sicurezza cyber a quella più propriamente definita "tradizionale" che viene assicurata dagli uomini sul terreno. Al Pentagono Tofalo ha incontrato il vicesottosegretario alla Difesa per la Politica, David Trachtenberg, con il quale ha parlato dell'attuale scenario geopolitico e dell'impegno nei principali teatri internazionali. (segue) (Com)