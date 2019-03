Difesa: Tofalo (M5s), concluso viaggio negli Stati Uniti, focus su cybersicurezza (2)

- Nella sede dell'Ambasciata italiana a Washington - prosegue la nota - il sottosegretario è poi intervenuto al workshop "Cybersecurity, challenges and opportunities for Italy and the Usa", un importante momento di dialogo sulla Cyber con gli alleati oltreoceano. A fare gli onori di casa, l'ambasciatore Armando Varricchio che ha favorito l'importante appuntamento consentendo ad una delegazione estremamente eterogenea di dialogare con un approccio interministeriale in un contesto di importanza strategica per il Sistema paese. "La conferenza è stata un'importante occasione per arricchire le nostre conoscenze sulle dinamiche che caratterizzano l'approccio statunitense nella valorizzazione e nella difesa delle aziende che sviluppano tecnologie inerenti il dominio cibernetico", ha detto il Tofalo, "abbiamo utilizzato l'occasione per presentare al pubblico americano quella che è l'architettura cyber italiana". (segue) (Com)