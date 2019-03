Difesa: Tofalo (M5s), concluso viaggio negli Stati Uniti, focus su cybersicurezza (3)

- Nel succedersi dei panel - continua la nota - sono intervenuti il vicedirettore del Dis, con delega alla sicurezza cibernetica, professor Roberto Baldoni, il generale di Brigata aerea Francesco Vestito, Comandante del Cioc (Comando interforze per le operazioni cibernetiche) che ha trattato il delicato tema della Sicurezza Cyber dalla prospettiva militare, l'ambasciatore Francesco M. Talò e il consigliere Andrea Mazzella sul ruolo del Maeci rispetto ai futuri sviluppi del quinto dominio. In rappresentanza del Mise, il dottor Carmine America, consigliere del vicepremier Di Maio ha parlato degli ingenti investimenti fatti su nuove tecnologie, sulla Blockchain e Intelligenza artificiale. (segue) (Com)