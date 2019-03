Difesa: Tofalo (M5s), concluso viaggio negli Stati Uniti, focus su cybersicurezza (4)

- Da Washington DC alla California dove il sottosegretario Tofalo ha incontrato aziende e startup italiane e americane nella Silicon Valley, accompagnato dal console generale d'Italia a San Francisco, Lorenzo Ortona. "Solo realizzando azioni di sistema l'Italia può accrescere la sua credibilità internazionale e valorizzare le eccellenze che devono sedere ai tavoli in cui si progettano gli standard tecnologici del futuro", ha sottolineato Tofalo nel corso degli incontri, "questo governo ha l'ambizione di riportare al centro le idee degli italiani e per costruire piattaforme di supporto efficaci dobbiamo comparare i sistemi operativi in giro per il mondo". Presso il quartier generale di Google, il sottosegretario ha avuto l'occasione di avere incontri e briefing sulle più attuali tecnologie di applicazioni che operano sul dominio cibernetico. Infine, anche uno scambio di opinioni con Gerhard Eschelbeck, vicepresident Security & Privacy Engineering fino a poche settimane fa, uno dei maggiori esperti al mondo di cyber security. (Com)