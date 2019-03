Iraq-Arabia Saudita: ministro Commercio Riad ricevuto da presidente parlamento

- Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Mohammed al Halbusi, ha ricevuto oggi a Baghdad il ministro del Commercio e degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Majid bin Abdullah bin Othman al Qasabi. Lo si legge in un comunicato della presidenza del parlamento iracheno. Durante l’incontro sono stati discussi gli sviluppi delle relazioni bilaterali e le prospettive della cooperazione congiunta. In particolare, è stata esaminata la possibilità di attivare accordi commerciali in vari settori. Halbusi ha confermato la determinazione del parlamento iracheno di sostenere attivamente gli investimenti nel settore privato, rimuovendo ogni ostacolo verso il loro sviluppo. Majid bin Abdullah ha espresso il desiderio del suo paese di aiutare gli investitori sauditi a investire nel mercato iracheno. (segue) (Irb)