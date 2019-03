Clima: Parlamento Ue adotta risoluzione per riduzione emissioni

- In una risoluzione non vincolante, adottata oggi con 369 voti a favore, 116 contrari e 40 astensioni, i deputati europei hanno presentato le loro proposte sulla strategia di riduzione delle emissioni a lungo termine dell'Unione europea. Lo si apprende dal Parlamento europeo. Gli eurodeputati affermano che solo due degli otto scenari proposti dalla Commissione europea nella sua comunicazione di novembre consentirebbero all'Ue di raggiungere, entro il 2050, l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra (Ges) e che tale obiettivo sia l'unico compatibile con gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima. I deputati sostengono la Commissione nel promuovere questi due scenari. Inoltre, i deputati sostengono che l'Ue dovrebbe aggiornare l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni e invitano i leader europei a farlo in occasione del Summit speciale dell'Ue che si terrà a Sibiu nel maggio 2019. (segue) (Beb)