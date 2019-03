Clima: Parlamento Ue adotta risoluzione per riduzione emissioni (2)

- La transizione verso un regime a zero emissioni di gas serra, se gestita bene e col sostegno adeguato per regioni, settori e cittadini più vulnerabili, può potenzialmente creare 2,1 milioni di posti di lavoro aggiuntivi entro il 2050 nell'Ue. Dovrebbe essere creato un fondo per una transizione giusta; per sostenere le regioni più colpite dalla decarbonizzazione, come le regioni carbonifere. La strategia Ue di azzeramento delle emissioni nette dovrebbe privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e il potenziamento dei pozzi di assorbimento e delle riserve naturali dell'Ue (come le foreste) rispetto alle tecnologie di assorbimento del carbonio, che devono ancora essere utilizzate su larga scala e che comporterebbero notevoli rischi per gli ecosistemi, la biodiversità e la sicurezza alimentare. (segue) (Beb)