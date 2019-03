Clima: Parlamento Ue adotta risoluzione per riduzione emissioni (3)

- La transizione verso un'economia a zero emissioni nette di Ges (gas a effetto serra) presenta sfide e opportunità per l'Ue. Gli investimenti nell'innovazione industriale, comprese le tecnologie digitali e le tecnologie pulite, sono necessari per stimolare la crescita, rafforzare la competitività e creare posti di lavoro, per esempio nell'ambito di un'economia circolare e una bioeconomia in espansione. I deputati sottolineano inoltre l'importanza di una politica energetica e climatica stabile e prevedibile per incoraggiare gli investimenti a lungo termine. Infine, i deputati ribadiscono la posizione del Parlamento europeo di destinare una quota minima del 35 per cento delle spese per la ricerca (Orizzonte Europa) a sostegno degli obiettivi climatici. Le parti firmatarie dell'accordo di Parigi sono invitate a comunicare, entro il 2020, le loro strategie di sviluppo a medio e a lungo termine per ridurre le emissioni di Ges (gas a effetto serra). (segue) (Beb)