Clima: Parlamento Ue adotta risoluzione per riduzione emissioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" adottata il 28 novembre, la Commissione ha presentato la sua visione strategica a lungo termine per un'economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, includendo otto possibili percorsi. La comunicazione presenta opzioni che consentono un dibattito approfondito sulla via da seguire fino al 2050. Questo dibattito dovrebbe consentire all'Ue di adottare e presentare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) una strategia ambiziosa entro il 2020 e di definire l'orientamento della futura politica climatica ed energetica dell'Ue. (Beb)