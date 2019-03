Balcani: premier kosovaro Haradinaj, ingiuste pressioni degli alleati internazionali contro dazi

- Tutti gli alleati internazionali del Kosovo chiedono a Pristina di annullare i dazi all'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Lo ha ammesso il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj dopo l'incontro con i consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel in visita a Pristina. Secondo il premier del Kosovo, tuttavia, non è giusta la posizione della comunità internazionale che "fa pressioni" solo su Pristina, in quanto anche la Serbia sta ponendo "condizioni" per ritornare al dialogo. "In questo caso, il Kosovo è la vittima", ha dichiarato Haradinaj chiarendo che nonostante le richieste degli alleati non può cancellare i dazi "senza vedere elementi fondamentali di un accordo finale tra Kosovo e Serbia". (segue) (Kop)