Nota per gli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Slovacchia: elezioni presidenziali, Maros Sefcovic punta all'esperienza maturata nella Commissione europea per presentarsi come candidato affidabile, ma la vicinanza al partito di governo Smer-sd potrebbe pesare. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Nato: interviste al comandante team lmt, tenente Mauri Nicola, che si occupa della municipalità di Pec/Peja per mantenere contatti con popolazione locale; e ai militari del Multinational Battle Group West della missione in Kosovo Kfor a guida italiana. Lancio intorno alle ore 16.- Filippine: Manila avvia il conto alla rovescia per l’uscita dalla Corte penale internazionale, mentre nel paese proseguono le polemiche sui diritti umani e la libertà di stampa. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Iraq-Iran: si conclude la visita del presidente Hassan Rohani, nuovo slancio alle relazioni bilaterali. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17. (Res)