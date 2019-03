Kosovo-Ue: premier Haradinaj risponde a Mogherini, dialogo con Serbia fallito prima dei dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue si è detta pronta a rafforzare la cooperazione con il Consiglio di sicurezza Onu per aiutare Serbia e Kosovo a normalizzare i loro rapporti. Inoltre, non appena Pristina avrà cancellato i dazi all'importazione dei prodotti serbi, "organizzerò immediatamente un nuovo incontro del dialogo", ha chiarito Mogherini. Secondo il premier kosovaro, non sarebbe equilibrata la posizione della comunità internazionale che "fa pressioni" solo su Pristina, in quanto anche la Serbia sta ponendo "condizioni" per ritornare al dialogo. "In questo caso, il Kosovo è la vittima", ha dichiarato Haradinaj chiarendo che nonostante le richieste degli alleati non può cancellare i dazi "senza vedere elementi fondamentali di un accordo finale tra Kosovo e Serbia". (Kop)