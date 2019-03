I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: ministro Esteri Belgrado, manca un appello internazionale comune contro dazi Pristina - La comunità internazionale non ha fatto finora un appello congiunto per l'eliminazione dei dazi da parte di Pristina sulle merci serbe e bosniache: lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic secondo quanto riporta l'emittente "Tv Pink". Per questo motivo, ha proseguito il ministro, le autorità di Pristina non hanno ancora provveduto ad eliminarli. Dacic ha poi osservato che gli Stati Uniti vogliono che le tasse sulle merci serbe e bosniache vengano eliminate e che il dialogo Belgrado-Pristina prosegua. "Alcuni paesi Ue non lo vogliono e dicono ripetutamente al premier kosovaro Haradinaj di non togliere le tasse. Vogliono che il dialogo prosegua e che quando tutti siano seduti attorno ad un tavolo, allora vengano eliminate le tasse", ha concluso Dacic. (segue) (Res)