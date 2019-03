Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Slovacchia: Stefan Harabin e Marian Kotleba si presentano alle elezioni presidenziali indietro nei sondaggi e con poche possibilità di vittoria, ma rappresentano elettorati differenti rispetto ai due candidati più accreditati Zuzana Caputova e Maros Sefcovic. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Nato: per garantire la sicurezza del Kosovo, la missione Kfor conduce costanti attività addestrative fra cui l'esercitazione contro la "Fire Phobia". Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Tunisia: la rimozione dalla lista Ue dei paradisi fiscali è una buona notizia per il governo di Youssef Chahed, il cui percorso verso gli appuntamenti elettorali del prossimo autunno resta tuttavia irto di ostacoli. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Malesia-Singapore: i ministri degli Esteri raggiungono un’intesa importate per il superamento della disputa territoriale, ma permangono tensioni su capitoli come le forniture idriche. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.(Res)