I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: al via a Nairobi il vertice Onu sull’ambiente - Si apre oggi nella capitale keniota Nairobi il summit internazionale One Planet Summit, il cui obiettivo è di raccogliere i finanziamenti necessari per i progetti di lotta ai cambiamenti climatici. Una due giorni organizzata dalle Nazioni Unite, cui parteciperanno oltre 4.700 fra capi di Stato, ministri, dirigenti d'azienda, alti funzionari Onu e rappresentanti della società civile. Il vertice sarà inaugurato dal capo dello Stato keniota Uhuru Kenyatta e dal presidente francese Emmanuel Macron, e vedrà gli interventi, fra gli altri, dei presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, e del Madagascar, Andy Rajoelina, oltre che del presidente ad interim della Banca mondiale, Kristalina Georgieva, del vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, e del presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), Akinwumi Adesina. A rappresentare l'Italia sarà il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Il summit, il cui tema scelto è “Soluzioni innovative per le sfide ambientali, il consumo e la produzione sostenibili”, è giunto quest’anno alla sua terza edizione dopo i vertici di Parigi del dicembre 2017 e di New York del settembre 2018. (segue) (Res)