I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Infrastrutture: Kenya, governo francese finanzierà progetti per 2 miliardi di euro - Il governo francese si è impegnato a finanziare in Kenya opere infrastrutturali per un valore di oltre 2 miliardi di euro. Lo riferisce la stampa locale in occasione della visita ufficiale resa dal presidente francese Emmanuel Macron a Nairobi. Nel quadro degli accordi stretti, Parigi guiderà inoltre con la sua azienda Vinci un consorzio per la realizzazione di un'autostrada che colleghi la capitale a Mau Summit, un investimento di 1,6 miliardi di euro che le garantirà la concessione dell'opera per 30 anni. Un secondo accordo riguarda l'attività della compagnia di energie rinnovabili Voltalia, firmataria di un contratto da 70 milioni di euro per la realizzazione di due centrali solari sul territorio africano, mentre un consorzio guidato da Airbus ha vinto un contratto da 200 milioni di euro per la sorveglianza costiera e marittima. (segue) (Res)