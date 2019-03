I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Etiopia: schianto Ethiopian Airlines, scatole nere consegnate a Parigi per essere analizzate - Le due scatole nere dell'aereo Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines che si è schiantato domenica scorsa subito dopo il suo decollo da Addis Abeba con a bordo 157 persone sono state consegnate a Parigi per essere analizzate. È quanto reso noto in un comunicato dalla stessa compagnia di bandiera etiope. I due registratori di volo, che hanno subito dei danni nello schianto, saranno analizzate dall' Ufficio di inchiesta e di analisi per la sicurezza dell'aviazione civile (Bea) e l’analisi dovrebbe essere in grado di fornire dettagli critici sulle cause che hanno determinato l'incidente. La notizia giunge dopo che ieri sera anche la Federal Aviation Administration (Faa) ha annunciato di aver emesso un ordine di messa a terra di tutti i velivoli Boeing 737 Max. L'ordine, che ha “effetto immediato”, è stato annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, secondo il quale “tutte le compagnie aeree sono d'accordo con questa decisione” poiché la sicurezza “è la cosa più importante”. Trump ha comunque definito Boeing un'azienda “incredibile” che sta lavorando sodo per capire cosa sia successo al suo modello di jet precipitato in Etiopia. (segue) (Res)