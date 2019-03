I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: crollo scuola a Lagos, almeno 18 morti e 41 feriti - Almeno 18 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite nel crollo avvenuto ieri di un edificio che ospitava una scuola elementare a Lagos, in Nigeria. Lo riferiscono le autorità nigeriane citate dai media locali. Il direttore generale dell'Agenzia di gestione dello stato di Lagos (Lasema) Adeshina Tiamiyu ha ricordato che l'edificio, che ospitava una scuola materna ed una scuola elementare, era stato contrassegnato fin dal 2014 affinché venisse demolito. Ieri le autorità di soccorso nigeriane hanno tratto in salvo almeno 50 degli oltre cento bambini rimasti intrappolati in seguito al crollo di una scuola nella capitale commerciale della Nigeria, Lagos. Lo riferisce il quotidiano nigeriano “Daily Post”, secondo cui l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Lagos (Lasema), l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (Nema), la polizia, l'esercito e la Forza di protezione civile hanno lavorato fianco a fianco nel tentativo di estrarre gli altri copri dalle macerie. (segue) (Res)