I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi concede amnistia per 700 prigionieri politici - Il neoeletto presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha concesso l’amnistia a un totale di 700 prigionieri politici. Ad annunciarlo è stato il capo di gabinetto del capo dello Stato, Vital Kamerhe, in un discorso trasmesso dall’emittente televisiva statale. Tra i beneficiari del provvedimento figurano anche alcuni esponenti di primo piano dell’opposizione come Franck Diongo e l’attivista e avvocato per i diritti umani Firmin Yangabi. Fra i destinatari dell’amnistia ci sono anche diversi rappresentanti di imprese pubbliche. Il provvedimento era stato annunciato nelle scorse settimane dallo stesso Tshisekedi, entrato in carica nel gennaio scorso dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 30 dicembre con il 38,57 dei voti contro il 34,83 dell'altro candidato di opposizione Martin Fayulu e il 23,84 per cento di Emmanuel Shadary, candidato dell’ex presidente Joseph Kabila, il quale non ha corso per un terzo mandato ma mantiene un forte controllo sulla vita politica del paese. I risultati sono stati tuttavia contestati da diverse organizzazioni internazionali e dal candidato Fayulu, che ha parlato di un “colpo di Stato elettorale” e ha rivendicato la propria vittoria, presentando ricorso (poi respinto) alla Corte costituzionale. Lo stesso Faylu ha annunciato l’intenzione di rinunciare alla carica di deputato dopo essersi definito il “presidente eletto legittimo” del Congo. (Res)