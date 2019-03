I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: rivelazioni "Nyt" su incendio camion aiuti, segreteria generale Osa appoggia versione Colombia - La segreteria generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) è tornata a condannare "la violenza" esercitata dalle forze di sicurezza venezuelane contro i loro connazionali e denunciato come "prive di fondamento" le ricostruzioni stampa sugli incidenti occorsi alla frontiera con la Colombia lo scorso 23 febbraio. L'ente panamericano segnala di appoggiare il comunicato del ministero degli Esteri della Colombia, che aveva definito "falsità assolute", le notizie contenute in un lungo articolo pubblicato domenica dal quotidiano statunitense "The New York Times". La testata metteva in dubbio che l'incendio dei container con gli aiuti umanitari fosse responsabilità delle forze venezuelane. "Censuriamo la divulgazione di informazioni carenti di certezza", ha scritto l'Osa sottoscrivendo il dettato della precisazione offerta da Bogotà. (segue) (Res)