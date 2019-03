I fatti del giorno - America latina (3)

- Uruguay: ex comandante in capo esercito conferma possibile ingresso in politica - L'ex comandante in capo dell'Esercito dell'Uruguay Guido Manini Rios, rimosso ieri dal suo incarico per le critiche espresse nei confronti del governo e della magistratura, ha confermato la possibilità di entrare in politica. "Personalmente se dovessi ritenere che l'unico modo di ottenere giustizia fosse attraverso la politica lo farei", ha dichiarato Rios in un messaggio video, pubblicato inizialmente anche sulla pagina facebook ufficiale dell'Esercito. Rios era stato destituito ieri per ordine del presidente Tabaré Vazquez per aver espresso opinioni ritenute incompatibili con le sue funzioni in base a quanto stabilito dallo stesso ordinamento militare. "In questi giorni ho presentato al governo uno scritto nel quale si esprime l'opinione dell'Esercito in merito all'applicazione della giustizia nei confronti dei militari, dove si dimostra in forma incontrastabile che la magistratura ha agito senza prove e senza rispettare i più elementari principi del diritto", ha dichiarato l'ex comandante in capo. (segue) (Res)