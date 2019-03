I fatti del giorno - America latina (5)

- Guatemala: Onu chiede a parlamento Guatemala di respingere legge su amnistia - Le Nazioni Unite lanciano un appello ai parlamentari guatemaltechi per bloccare la revisione della Legge di riconciliazione nazionale del 1996. Il consigliere speciale del Segretario generale per la prevenzione del genocidio, Adama Dieng, ha espresso "profonda preoccupazione" per le "gravi conseguenze" che avrebbe l'approvazione del progetto sulla stabilità del paese e la coesione della società guatemalteca. Il progetto di legge in discussione al Parlamento prevede la concessione di una amnistia con effetti retroattivi per tutti i condannati e i detenuti in attesa di giudizio per gravi reati internazionali commessi durante la Guerra civile tra il 1960 e il 1996. Una misura che interesserebbe anche le persone accusate o ritenute responsabili di genocidio e di lesa umanità. (Res)