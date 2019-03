I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Iraq: presidente Erdogan atteso prossimamente in visita a Baghdad - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà prossimamente in visita in Iraq. E’ quanto emerge dall’incontro tra il sottosegretario iracheno agli Affari esteri, Nizar al Khairallah, e il viceministro degli Esteri turco, Sedat Onal, tenuto ieri a Baghdad. Al centro dei colloqui, oltre alla possibile visita del capo dello Stato turco, anche una serie di dossier nel campo della sicurezza, della cooperazione economica, delle risorse idriche (le dighe della Turchia influiscono sulla portata del fiume Tigri), oltre alla ricostruzione delle aree liberate dal terrorismo e il meccanismo di concessione dei visti. (segue) (Res)